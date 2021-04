'Bizim için sosyal mesafe imkansız, bir an önce aşı hakkı talep ediyoruz'

Birlik Sendikası çalışırken sosyal mesafe kuralının uygulanmasının imkansız olduğu ve 70 bin kişiye ulaşan direksiyon eğitmenlerinin aşılanması için imza kampanyası başlatmıştı.

Başlatılan kampanya sonrasında bu işte çalışan üç eğitmenle neler yaşadıklarını, çalışma koşullarını ve imza kampanyasını konuştuk.

Merhaba, sizi tanıyarak başlayalım. Kaç yıldır direksiyon eğitmeni olarak çalışıyorsunuz?

Deniz: Ben Deniz Uğun. Bu camiada 16. yılım.

Ali: Merhaba, Ali ben. İki yıldır çalışıyorum.

Yakup: Ben Yakup. On yıldır direksiyon eğitmeni olarak çalışmaktayım.

Daha öncesinde de meslekte birçok sıkıntınız olduğu dile getirilmişti. Nelerdir bunlar, kısaca bahseder misiniz ?

Yakup: Meslekte olan sıkıntılar tüm özel öğretim kurumları ile aynı hatta biraz daha da fazla.

Şöyle ki tüm özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeli, yasalarda belirtilen ders saatinden fazla çalıştırılmakta, tanımlanmış görevi dışında işler yaptırılmakta ve hiçbir koşulda denetlenmemektedir. Biz direksiyon eğitmenleri MEB'in kendi bünyesine ait olan direksiyon sınavlarında, MTSK yönetmeliğiyle ücretsiz olarak görevlendiriyor mesela. Bu görevlendirme başta Anayasa madde 18, METK madde 47 ile 5580 sayılı Özel öğretim kanunu ve Uzman Usta Öğreticiler Yönetmeliğine aykırılık taşıyor. Üstelik MTSK yönetmeliğinde de eğitim personeli olduğumuz alenen yazmasına rağmen bakanlık bizlere şoför olarak asli görevimiz dışı bir işi yaptırıyor. Kısaca anlatmaya çalıştım ancak bu sorunların altı sayfalarca doldurulabilirdi.

Ali: Bu mesleğin en büyük sorunu sosyal hakların ihlali. Maaşlar çoğunlukla asgari ücret düzeyinde. Çalışma tanımımız yönetmelik ve kanunlarda saat olarak belirtilmesine rağmen çok daha fazla saatte çalıştırılıp sınavlarda usulsüz, karşılıksız görevlendiriliyoruz. Denetlemelerimiz eksik. Çalışma şartlarımızın ve sistemimizin ciddi revizyona ihtiyacı var.

Pandemi sürecinde neler yaşandı peki? Çalışmaya başladığınızda önlem alınmış mıydı?

Deniz: Kurumlarımız, yani iş kolumuz 16 Mart 2020’de kapandı ve 1 Mayıs 2020’de tekrar açıldı, işbaşı yaptık. Ondan bir süre sonra sadece teorik sınıf derslerimiz online olarak devam etti. Sistemimizde ve çalışma standartlarımızda hiçbir değişiklik olmadı. Direksiyon derslerimiz araç içinde birebir adayla baş başa devam etti. Sınavlarımız yine aynı araç içinde 4 kişi olarak uygulanmaya devam edildi. Sadece aday değişti, biz ve 2 komisyon üyesi araçta sabit kalıp sabah 08.00’den akşam saat 17’ye kadar 12 adayla sınav yaptık.

Hijyen kurallarına uymaya çalıştık tabii ki kendimizi korumak maksatlı, maske de vazgeçilmezimiz zaten. En başlarda araç ilaçlamalar, kursları dezenfektanlarla bol bol ilaçlama işleri askıya alındı zaman içinde… Elimizde sadece kolonya ve maskelerimiz kaldı araç içinde. İşte kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak o yani. Ki birçok öğretmenimiz bu virüsten nasibini aldı. Çok hastalanan oldu. Malum her gün birçok adayla temas halindeyiz mecburen. Biz kendimizce dikkat ettik. Bir tek mesafe kuralına uyamadık, o da zaten en önemlisiydi.

Yakup : Pandemi sürecinde yaşananlar her zaman olduğu gibi sadece göstermelik işlemlerdi. Kimse denetlemediği veya çok nadir denetlense bile bu denetimlerin “dostane” ilişkiler içerisinde olduğu için değişen hiçbir durum olmadı. Çoğu zaman maskesiz çalışıldı. Bu söylediklerimi sürücü kurslarının son bir yıldır sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda olan fotoğraflarından teyit edebilirsiniz. Hastalığa yakalanan personelinin hastalığını müşteri kaybı olmaması için kurslar tarafından gizlendiğini bilmeyen de yoktur. Yani sistem sağlık üzerine değil kazanç üzerinden yürümeye durmaksızın devam etti ve ediyor.

Peki bu süreçte yeni hak gaspları oldu mu ?

Deniz: Elbette oldu. Her sektör gibi bizlerde çok fazla etkilendik, çok mağdur olduk. Adaylarımızda yığılmalar oldu, çalışma saatlerimiz ve koşullarımız zorlaştı, buna rağmen sosyal haklarımız konusunda hiçbir ilerleme olmadığı gibi daha da zor şartlara maruz kalan hocalarımız oldu. İşten çıkartmalar, mesela kod 29 ile işine son verilen hocalarımız oldu...

Aşı talebi için bir imza kampanyası başlattınız şimdi. Onun hakkında ne söylemek istersiniz?

Yasin: Aşı bizler için gerçekten önemli, çünkü derslerde günde tek ders olursa 8-10, blok ders olursa 4-5 farklı kişi ile neredeyse burun buruna oturarak çalışıyoruz.

İkinci soruda cevapladığım üzere direksiyon sınavlarında ise günde sekiz saat aynı araç içerisinde dört kişi omuz omuza birlikteyiz. Değil pandemi dönemi normalde dahi bu sınavlar tüm dünyada bir sınav olan, bir sınav yapan olmak üzere yapılırken MEB'in böylesi bir durumda aynı araca 4 kişiyi sekiz saat oturtması salgına alenen meydan okumaktan başka hiçbir şey değildir.

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanları'nın bu konudan haberdar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hatta Ziya Selçuk ehliyet sınavlarını kendilerinin değil de trafik polislerinin yaptığını bile düşünüyor olabilir. Şaka yapmıyorum. İstatistiklere göre yılda üç milyon kişi bu sınavlara giriyor. Bu sınavlarda on bir aydır durmaksızın devam ettiğine ve bir araçta dört kişi olduğuna göre milyonlarca insandan söz ediyoruz Hafta sonu yasak ama direksiyon sınavı serbest ve milyonlarca kişi aynı arabalarda omuz omuza. Durum böyleyken aşılanmamak sadece ölüme davetiye çıkartmak, yoğun bakımları doldurmak, sağlık sistemini çökertmek, ülkenin metabolizmasını bozup turizm gibi lokomotif sektörlerin önünü kesmeye kadar gidecektir.

Kısaca bizim aşılanmamız, sadece şahsi olarak algılanmamalı on iki milyon insanın çevre ve aileleri ile birlikte ne gibi sonuçlar doğuracağı iyi hesap edilmelidir. Bir otomobil içi iki metre küplük hava debisine sahiptir ve sekiz saat dört kişi orada nefes almaktadır. Oysa dört saatlik şehirler arası yolculuklarda dahi bir koltuk boş bırakılacak şekilde seyahat edilmekte ve otobüslerin tavan yüksekliği ile hava debisi hesap edildiğinde ortaya çıkan korkunç fark görülecektir. Bizler aşılanma konusuna bu şekilde ülkemiz ve insanı için bakmaktayız. Ya ivedi şekilde aşılanmalı ya da sınavlar dünya normları gibi iki kişi şeklinde yapılmalıdır.

Deniz: Aşı olmak istediğimizi ve haklı gerekçelerimizi DEÇAF Federasyonu olarak resmi kurumlara ilettik. Aldığımız cevap sıramızı beklememiz yönünde oldu. Bizler mesleğimiz gereği insanlarla ufacık bir alanda araç içerisinde birebir ders yapıyoruz. Temas olmaması mümkün değil. Soluk almamak da mümkün olmuyor. Dolayısıyla mesafe kuralına da uyamadığımızdan biz direksiyon eğitmenleri bu virüs illeti açısından bulaşma potansiyeli yüksek gruptayız. Ciddi risk altındayız. Öğretmenlerin aşılanma takviminde mutlaka biz direksiyon öğretmenlerinin de bulunması şarttır. Sınıfta ders veren öğretmenlerimizin metrekare açısından avantajları var, sınıflarını havalandırma oluyorlar ve öğrencileriyle sosyal mesafeleri mevcut. Ama bizlerin böyle bir imkanı yok. O yüzden bizlerin aşı takviminde olmamız çok önemli. Tüm direksiyon öğretmeni meslektaşlarımızdan başlattığımız bu imza kampanyasına mutlaka katılmalarını ve imzalayarak destek vermelerini rica ediyorum. Sizlere, Birlik Sendikamıza da bu hayati meselede bizlere verdiğiniz önem ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum.

Ali: Toplumun tamamı aşılanmadan bağışıklık kazanılamayacağı bilimsel bir gerçeklikken hala bizlere aşı yapılmaması toplum sağlığını da bizlerin sağlığını da hiçe saymak anlamına gelmektedir. Çocuğumuza sarılırken bile korkuyoruz, bir an önce aşılanmak istiyoruz. Bizler bu talebimizi dile getirmek için Birlik Sendikası olarak bir kampanya başlattık. Tüm direksiyon eğitmenleri meslektaşlarımı bu kampanyaya destek vermeye ve gücümüz birliğimiz diyerek bizlere sadece destek olmakla kalmayan her alanda ve her anlamda bizlerle birlikte hareket eden sendikamız Birlik Sendikasına üye olmaya davet ediyorum.