Biz yoksullaşırken onlar zenginleşiyor: Zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi

Euronews’tan Kerem Congar’ın haberine göre, koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde 3 ay içerisinde küresel ekonomi yüzde 3 oranında küçülürken, dünya genelindeki milyoner ve milyarder zenginlerin sayısı son bir senede yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Son bir senede dünya üzerindeki zenginlerin serveti ise 74 trilyon dolara yükseldi.

En çok milyoner Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Almanya ve Çin'den çıkarken Kuveyt, Tayland, Hong Kong, Avusturya ve Brezilya gibi ülkelerin olduğu ilk 25 ülke sıralamasına Türkiye giremedi.

Ekonomi ve ülkelerin refah seviyeleriyle ilgili analizler yapan Capgemini Araştırma Enstitüsü, koronavirüs krizi sonrası 2020 yılı raporunu yayımladı.

Rapora göre 2020'nin ilk çeyreğinde şubat ayından bu yana Covid-19 sebebiyle dünya piyasalarından 18 trilyon dolar silinirken, 1 milyon dolar ve üstü servete sahip zenginlerin sayısı büyük artış gösterdi.

Verilere göre 2019'a kıyasla 2020'de piyasaların durgunluğuna rağmen zenginlerin global serveti yüzde 6 ila 8 oranında arttı.

2012'den bu yana ilk kez Asya-Pasifik ülkeleri milyoner sayısının artışında zirvede yer almazken, bu alanda başı Kuzey Amerika ülkeleri çekti. Bu bölgede "yüksek gelirli birey" sayısı (high-net-worthindividual -HNWI) yüzde 11 oranında arttı. Buna göre ABD, Kanada ve Meksika'da yer alan milyoner sayısı tüm dünyanın yüzde 39'unu oluşturdu.

Bu ülkelerdeki milyonerlerin sahip olduğu katma değer ise 2.2 triyon dolara yükseldi. Sadece Apple ve Microsoft gibi teknoloji firmaları tüm S&P 500 borsa endeksi kazanımlarının yüzde 15'ini

Dünyada en çok "yüksek gelirli birey HNWI" barındıran ilk 25 ülke, dünyanın geri kalan servetinin yüzde 61.6'sını oluşturdu.

Türkiye ilk 25 ülke arasına giremedi

Bu 25 ülke sırasıyla ABD; Japonya, Almanya, Çin, Fransa, İngiltere, İsviçre, Kanada, İtalya, Hollanda, Avustralya, Hindistan, Güney Kore, İspanya, Rusya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Brezilya, Norveç, Tayvan, Hong Kong, Avusturya, İsveç, Tayland ve Endonezya oldu.

G-20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye ise bu sıralamaya giremedi.

ABD'de 5.9 milyon, milyoner ya da milyarder var

ABD 2019 yılında yaklaşık 5.9 milyon milyarder ve milyonere ev sahipliği yaparak listenin zirvesinde yer aldı. Bu ülkeyi 3.3 milyonla Japonya, 1.4 milyon kişiyle Almanya ve 1.3 milyon milyonerle Çin takip etti.

Dünyada en çok milyoner ve milyarder barındıran ilk 10 ülke sıralamasına 702 bin kişiyle Fransa, 591 bin kişiyle İngiltere, 438 bin kişiyle İsviçre, 392 bin kişiyle Kanada, 298 bin kişiyle İtalya, 287 bin kişiyle Hollanda girdi.

İlk 25 ülke sıralamasına Afrika'dan hiçbir ülke yer almaması ise dikkati çekti.