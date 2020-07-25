Biyogaz tesisine direnen köylülere jandarma saldırdı: Darp edilerek gözaltına alındılar

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı köyünde kurulmak istenen Biyogaz tesisine karşı günlerdir direnen köylülere jandarma saldırdı.

Biyogaz tesisi kurulmasını istemeyen Çapaklı köylülerine yapılan saldırı sonucu darp edilerek gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

Bölge halkı, EGEÇEP bileşeni Salihli Çevre Derneği öncülüğünde yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için mahkemeye başvurmuştu. Geçtiğimiz günlerde, Çapaklı'da bu Biyogaz tesisi için mahkeme keşfi yapılmış, yurttaşlar bu biyogaz tesisisini istemediğini bir kez de mahkeme heyeti önünde de dile getirmişti.

Henüz mahkeme süreci devam ederken, şirkete ait kamyon ve iş makinelerinin sahaya gelerek çalışmalara başlaması üzerine, gerek Salihli ve gerekse Çapaklı halkı, tesisin kurulmak istendiği sahaya gelerek bu yasa dışı çalışmaların derhal durdurulmasını istemişti. Konuyla ilgilenen Salihli Kaymakamı, Mahkeme kararına kadar çalışmaların durdurulacağını açıklamasına karşın şirket, yeniden iş makineleri ile gelerek yol yapım çalışmalarına başladı.

Bunun üzerine tesisler alanında toplanan halk, sloganlar atarak, bu çalışmaların yasa dışı olduğunu, mahkemenin henüz karar vermediğini belirterek çalışmalara engel olmak istedi. Jandarma, şirket yetkililerini uyarıp çalışmaları durdurmasını istemek yerine halka saldırarak çok kişiyi gözaltına aldı.

Saldırıyı kınayan Ege Çevre ve Kültür Platformu Yürütme Kurulu'ndan (EGEÇEP) yapılan açıklamada, "Salihli halkı yalnız değildir" denildi.

EGEÇEP açıklaması şöyle:

"Yetkililere soruyoruz:

Haksız uygulamalar karşısında halk kime güvenecektir?

Halkın haklarını koruma görevini yerine getirmek yerine jandarma, neden halka saldırmıştır?

Bu saldırı emrini kim vermiştir?

Saldırı emrini verenlerin derhal görevden uzaklaştırılmasını, Mahkeme süreçleri sonlanıncaya kadar şirketin çalışmalarının durdurulmasını istiyoruz. Bu yapılmadığı taktirde, doğacak olaylardan yetkilileri sorumlu tutacağımızı, Salihli ve Çapaklı halkının yanında yer alacağımızı, onların meşru direnme haklarını savunacağımızı açıkça duyuruyoruz. Salihli halkı yalnız değildir."