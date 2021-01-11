Bitlis'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği il merkezinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Haber Merkezi

Bitlis merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında "ikinci bir emre kadar" sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Kayalıbağ, Kaşıklı, Karaca, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Sarıkonak, Konalga köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21.30’dan itibaren ikinci bir emre kadar "Sokağa Çıkma Yasağı" ilan edilmiştir."

Haber

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına yasaklama