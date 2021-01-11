Bitlis merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında "ikinci bir emre kadar" sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Çağdaş Gökbel
Bitlis'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis Valiliği il merkezinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Haber Merkezi
Bitlis merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında "ikinci bir emre kadar" sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: