Bitlis'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında "ikinci bir emre kadar" sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Kayalıbağ, Kaşıklı, Karaca, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Sarıkonak, Konalga köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21.30’dan itibaren ikinci bir emre kadar "Sokağa Çıkma Yasağı" ilan edilmiştir."