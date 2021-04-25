Bitlis'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Hizan olarak kaydederken büyüklüğünüyse 4,1 olarak hesapladı.
Depremin derinliği 6,41 km olarak kaydedildi.
Dış Haberler
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Bitlis'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Bitlis'de 4'ün üzerinde bir deprem gerçekleşti.
Haber Merkezi
Bitlis'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Hizan olarak kaydederken büyüklüğünüyse 4,1 olarak hesapladı.
Depremin derinliği 6,41 km olarak kaydedildi.