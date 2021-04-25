Bitlis'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bitlis'de 4'ün üzerinde bir deprem gerçekleşti.

Haber Merkezi

Bitlis'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Hizan olarak kaydederken büyüklüğünüyse 4,1 olarak hesapladı.

Depremin derinliği 6,41 km olarak kaydedildi.