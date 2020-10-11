Bitlis Eren Üniversitesi Resim Bölüm Başkanı Orhan Laboç Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Orhan Laboç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

BEÜ, 42 yaşındaki doktor öğretim üyesi Orhan Laboç'un ölüm haberini internet sitesinden duyurdu. Üniversite yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Üniversitemizdeki görevine 2019'da başlayan Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı. Laboç'un vefatını üzüntüyle öğrenen rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ailesini arayarak başsağlığı diledi. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz."