Bitirilemeyen hızlı tren projesine 2 milyar lira daha harcanacak

2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, demir yolu ulaşımına bu yıl toplam 17,8 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor.

AA'da yer alan habere göre, bu kapsamda, 12 yıldır yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesine de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce 2 milyar 50 milyon lira daha harcama yapılması planlanıyor.

2008 yılında temeli atılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açılış tarihi vermiş ve 31 Mart Yerel seçimlerinden önce geldiği Sivas'ta, hattın 2019 Ramazan Bayramı’nda açılacağını ifade etmişti.

Ankara-Sivas YHT hattının bu yıl hizmete açılması planlanıyor.