Birlik Vakfı'nın kullandığı 5 asırlık tarihi yapının avlusunda inşaat yükseliyor

Tarihi Yarımada ilçelerinden biri olan Fatih’te Gazi Atik Ali Paşa Medresesi, kurucuları arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu Birlik Vakfı tarafından 1985 yılından bu yana genel merkez olarak kullanılıyor.

Odatv'de yer alan habere göre, 2. Beyazıt zamanında Çemberlitaş’ta yapılan, “Gazi Atik Ali Paşa Medresesi”nin bahçesine yemekhane yapılmasına Koruma Kurulu izin verdi. 511 yıllık tarihi Medrese binası, 35 yıldır Birlik Vakfı Genel Merkezi olarak kullanılıyor.

Vakıf yöneticilerinin yararlanması için, tarihi Gazi Atik Ali Paşa Medresesi’nin bahçesine yemekhane ve kütüphane yapılıyor. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından yaptırılan, yemekhane ve kütüphane inşaatına, tarihi yapıları korumakla görevli Koruma Kurulu izin verdi.

Tarihi yapıya asılan, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 3 Temmuz 2019 tarihli yazısına göre tarihin bahçesine inşaat yapılıyor. Yemekhane ve kütüphane inşaatını yapan Özbersan İnşaat ve Tic. Ltd. Şirketi ihaleyi bir milyon 565 bin TL’ye üstlendi.

Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM eski Başkanlarından İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek gibi ünlü isimlerinde bulunduğu Birlik Vakfı 1985 yılında kuruldu. Vakıf kurulduğundan bu yana tarihi Medrese binasını genel merkez olarak kullanıyor. Yemekhane inşaatı nedeniyle, avludaki çalışmanın görülmesini sağlayan yan taraftaki demir kapı beyaz bir örtüyle kapatılmış durumda. Kapının arkasındaki inşaat çalışması tüm hızıyla devam ediyor.