Birlik Sendikası'ndan müzik emekçilerine: Yalnız değilsiniz!

Birlik Sendikası, müzik sektöründe çalışan ve ter döken tüm emekçilerine yönelik bir çağrıda bulundu. "Müzik, bugün, yalnızca insanlığın sanatsal ve estetik ifade biçimlerinden birini değil, farklı iş ve emek süreçlerini içeren devasa bir endüstriyi de ifade ediyor" diyen Birlik sendikası, okullu-alaylı tüm müzisyenler, rodiler, tonmaysterler, teknik ekip çalışanları ve diğer tüm müzik sektörü çalışanlarının bu devasa endüstrinin çeşitli noktalarında ortak bir üretim için emek harcadığını belirterek "Ne var ki, müzik kadar bu kocaman sektörde çalışan tüm emekçilerin dertleri de ortak!" dedi.

Pandeminin, yıllar içinde müzik emekçilerinin sorunlarının ne ölçüde büyüdüğünü ve bu sektörde çalışan emekçilerin bu sorunları görmezden gelmeye ne denli zorlandığını çarpıcı şekilde ortaya koyduğunu belirten sendika, müzik sektöründe çalışan tüm emekçileri kötü çalışma koşullarına dur demeye çağırdı.

Bugüne kadar sigortasız, güvencesiz ve kayıt dışı çalışmaya mecbur bırakılan müzik emekçilerinin şimdi de büyük bir belirsizliğe, açlığa ve yalnızlığa mahkum edildiğini vurgulayan Birlik sendikası şöyle dedi.

"Aylardır ölümcül bir salgınla karşı karşıyayız ve müzik emekçilerinin tamamı aylardır işsiz! İçinde bulunduğumuz durum ise gün geçtikçe ağırlaşıyor. Yıllardır bu alanın adeta normali hâline gelen kötü çalışma koşullarının ve yok sayılmanın bir sonucu olarak bu süreçte, müzik sektörü emekçileri ne diğer emekçilere tanınan haklardan faydalanabildi, ne de devletten bir maddi destek aldı."

Güvencesizlik nedeniyle tıbbi yardım alamama olasılığı, müzik sektörü çalışanlarını hastalığın kendisinden daha çok endişelendirdiğini de ekleyen Birlik Sendikası "Fakat bu dertlerin hiçbiri salgınla birlikte ortaya çıkmadı; salgın, tüm bu gerçekleri çok daha yakıcı bir biçimde daha da görünür kıldı." diyerek sorunların uzun zamandır var olduğunu belirtti.

Sendika okullu-alaylı tüm müzisyenlere, rodilere tonmaysterlere, teknik ekip çalışanlarına ve diğer tüm müzik sektörü çalışanlarına yaptığını çağrıda şöyle dedi:

"Sizler, yıllarca mekânların, projelerin sesi oldunuz; dinleyiciye müziği siz ulaştırdınız. Fakat bunun sefasını süren hep başkaları oldu. En küçük bir krizde susturulan, gözden çıkarılan, yok sayılan ve kapı önüne konan sizler oldunuz. Ve salgının ardından açıkça görüldü ki müzik emekçilerinin elinde ne mesleklerine dair bir hukuki dayanak ne de bunu elde etmek için mücadele etme amacı olan bir örgütlülük var.

Artık yeter!

Müzik sektöründeki bu güvencesizliğe, kayıt dışı çalışmaya, örgütsüzlüğe ve yalnızlığa, yıllardır tüm müzik sektörü çalışanlarının kanıksamak zorunda kaldıkları kötü çalışma koşullarına artık hep birlikte dur demeliyiz. Bunun yolu ise birlikten, kol kola girmekten, örgütlenmekten ve dayanışmadan geçiyor. Müzik sektöründe yıllardır eksikliğini hissettiğiniz, özlemini duyduğunuz sendika; Birlik Sendikası, müzik sektöründe artık yola çıkıyor!"

Müzik sektöründe alın teri döken tüm emekçileri Birlik Sendikası’nda buluşmaya çağıran Birlik Sendikası, "Hiçbir üyemizin yalnız kalmasına ve yok sayılmasına artık göz yumulmayacak." dedi.

Sendika, sektörde dayatılan haksızlıkların artık "normal" olmaktan çıkması için mücadele edeceklerini belirterek şöyle dedi:

"Kayıt dışı çalışmanın bundan sonra müzik emekçilerinin “normali” olmaktan çıkacak. Hiçbir üyemizin güvencesiz ve sigortasız çalıştırılmasına izin vermeyeceğiz.

Emek verdiği, yükünü taşıdığı işyerlerinde ilk gözden çıkarılanların müzik emekçileri olması artık sineye çekilmeyecek."

"Hakkınız olan ücretler artık patronlara, aracılara kalmayacak. Ücret ödemelerini, sigortalı çalışmanızı güvence altına almak için hep birlikte mücadele edeceğiz." diyen sendika, üyelik için müzik emekçilerinden başvuru dilekçesini doldurmalarını istedi.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi