Birlik Sendikası'ndan müzik emekçilerine çağrı

Salgın günlerinde işsizlik, yoksulluk ve intihar haberiyle gündeme gelen müzik emekçilerine "müjde" olarak bin liralık bir ödeme açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuya ilişkin yaptığı son açıklamaya Birlik Sendikası'ndan tepki geldi.

Sendikadan yapılan açıklamada müzik emekçilerine örgütlenme çağrısı yapılırken, "Gelin kol kola girelim ve haklarımız için hep birlikte mücadele edelim" denildi.

Açıklama şöyle:



İNSANCA YAŞAMANIN, İNSANCA ÜRETMENİN VE YOK SAYILMAMANIN TEK YOLU ÖRGÜTLÜLÜKTÜR!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV’de katıldığı Akşam Haberleri’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın salgın döneminde yaptığı çalışmaları büyük bir övünçle anlattı. Bakanlığın çeşitli alanlarda yürüttüğü projelere yer verilen programda, kültür sanat emekçilerinin salgınla kötüleşen durumu ise görmezden gelindi.

Geçtiğimiz aylarda müzik emekçilerine yapılacağı açıklanan, her ay biner lira olmak üzere toplam üç bin liralık yardımın, Nisan ayını da kapsayacak şekilde dört bin liraya çıkarıldığını bir “müjde” olarak duyuran Ersoy, bu alandaki kayıt dışı çalışmanın sorumluluğunu ise ne işletmelere ne de devlete yükledi. Bakan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile salgın sonrasında bu bağlamda bir çalışma başlatılacağını ve işletmelerin, kendi bünyesinde çalışan müzik emekçilerini kayıt altına alması için “cezbedici” düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Bakanın sözünü ettiği proje ve yatırımların tamamı, yerli-yabancı pek çok şirkete yeni kâr olanakları açmak ve kültür sanat alanında piyasalaştırmayı derinleştirmekten başka bir anlama gelmiyor. Bu tabloda sanat emekçilerine reva görülenin ise ucuz iş gücü ve yoğun sömürü olduğu son derece açıktır.

Müzik emekçilerine “müjdelenen” kişi başı bin liralık ek ödemenin pek çok müzik sektörü çalışanına ulaşamayacağı gerçeği bir yana, açıklanan bu ek ödeme de ilki kadar komik, ciddiyetsiz ve gerçek dışıdır.

Müzik emekçileri, pandemi koşullarında sektörün daralması ve iş olanaklarının azalması gibi nedenlerle büyük bir geçim sıkıntısı içindedir. Fakat müzik emekçileri, bugün, ciddi bir açlık tehdidi ile karşı karşıyadır! Bu tehdidi ortadan kaldırmak ise devletin görevidir.

Müzik emekçilerinin güvence altına alınması “özendirici” düzenlemelerle değil ancak bağlayıcı yasaların işletilmesiyle mümkündür. Bakanlık, bu gerçeklere gözlerini kapamakta ve piyasacı politikalarını büyük bir başarı hikayesi olarak lanse etmektedir.

Tüm müzik sektörü emekçilerine çağrımızdır. Müzik emekçilerinin insani koşullarda yaşamasının, insanca üretmesinin ve yok sayılmamasının tek yolu örgütlülüktür! Gelin kol kola girelim ve haklarımız için hep birlikte mücadele edelim.:

BİRLİK SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Müzik Emekçilerine Çağrımızdır!