Birlik Sendikası'ndan çevrimiçi etkinlik: Yazılım emekçileri neden sendikalı olmalı?

Yazılım emekçileri için Birlik Sendikası Zoom üzerinden çevrimiçi bir etkinlik düzenliyor.
Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner'in katılacağı etkinlik 3 Kasım Salı
günü saat 20.00'de gerçekleşecek.
Etkinliğe katılmak için yazılım emekçileri [email protected] adresine mail atabilir.
🔵Yazılım emekçileri #BirlikSendikası ile buluşuyor.— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) November 2, 2020
Yazılım emekçileri neden sendikalı olmalı?
📅3 Kasım Salı
⏰20.00
📌Etkinliğimiz Zoom üzerinden yapılacaktır.
Katılım için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.
Tüm yazılım emekçileri davetlidir pic.twitter.com/Mw9rKEnPcL