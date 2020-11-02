Birlik Sendikası'ndan çevrimiçi etkinlik: Yazılım emekçileri neden sendikalı olmalı?

Birlik Sendikası yazılım emekçileri için bir çevrimiçi etkinlik düzenliyor.

Haber Merkezi

Yazılım emekçileri için Birlik Sendikası Zoom üzerinden çevrimiçi bir etkinlik düzenliyor.

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner'in katılacağı etkinlik 3 Kasım Salı
günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Etkinliğe katılmak için yazılım emekçileri [email protected] adresine mail atabilir.

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