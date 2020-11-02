Birlik Sendikası'ndan çevrimiçi etkinlik: Yazılım emekçileri neden sendikalı olmalı?

🔵Yazılım emekçileri #BirlikSendikası ile buluşuyor.

Yazılım emekçileri neden sendikalı olmalı?



📅3 Kasım Salı

⏰20.00



📌Etkinliğimiz Zoom üzerinden yapılacaktır.

Katılım için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

Tüm yazılım emekçileri davetlidir pic.twitter.com/Mw9rKEnPcL