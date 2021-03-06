Birlik Sendikası'ndan A101 işçilerine çağrı

Kötü çalışma koşulları ve baskılarla gündem olan A101 işçilerine Birlik Sendikası'ndan çağrı geldi.

Haber Merkezi

Salgın günlerinde iş yükleri artan, kötü çalışma koşullarının yanında bir de baskıyla karşı karşıya kalan A101 işçilerine çağrı geldi.

Birlik Sendikası tarafından yapılan çağrıda, "A101 patronlarının emek düşmanı uygulamalarına karşı birlikte mücadele verelim. Üye olun, birlik olalım!" denildi.

Açıklama şöyle:

İstihdam şampiyonu A101, sömürüde de şampiyonluğa oynuyor!

  • İşçiler, market kapansa da mesaiye devam ediyor
  • Kasa, raf, depo vb. derken yemek yemeye zaman kalmıyor
  • İşçiler sabah 7'den akşam 8'e köle gibi çalıştırılıyor

Birlik Sendikası A101 market işçilerine çağrısını yineliyor: Çaresiz değilsiniz!

A101 patronlarının emek düşmanı uygulamalarına karşı birlikte mücadele verelim. Üye olun, birlik olalım!

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A101 on bin birinci mağazasını nasıl açtı? İşte gerçek hikayesi...

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Birlik Sendikası: A101 işçileri artık çaresiz değil

On bin birinci mağazasını açmakla övünen A101 market zincirinde işçinin payına düşük ücret, ciro baskısı, fazla mesailer ve mobbing düşüyor. Birlik Sendikası A101 emekçilerini örgütlenmeye çağırıyor.

 