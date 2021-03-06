Birlik Sendikası'ndan A101 işçilerine çağrı

Salgın günlerinde iş yükleri artan, kötü çalışma koşullarının yanında bir de baskıyla karşı karşıya kalan A101 işçilerine çağrı geldi.
Birlik Sendikası tarafından yapılan çağrıda, "A101 patronlarının emek düşmanı uygulamalarına karşı birlikte mücadele verelim. Üye olun, birlik olalım!" denildi.
Açıklama şöyle:
İstihdam şampiyonu A101, sömürüde de şampiyonluğa oynuyor!
- İşçiler, market kapansa da mesaiye devam ediyor
- Kasa, raf, depo vb. derken yemek yemeye zaman kalmıyor
- İşçiler sabah 7'den akşam 8'e köle gibi çalıştırılıyor
Birlik Sendikası A101 market işçilerine çağrısını yineliyor: Çaresiz değilsiniz!
A101 patronlarının emek düşmanı uygulamalarına karşı birlikte mücadele verelim. Üye olun, birlik olalım!