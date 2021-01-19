Birlik Sendikası: Öğretmenleri fişleme sitesini kapattırdık

Birlik Sendikası, haklarını arayan öğretmenlerin bir site tarafından fişlenme girişiminde bulunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Eğitim İşverenleri Platformu adı altında yayın yapan sitenin kapatıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

Haklarını arayan öğretmenleri fişlemeye kalkan Eğitim İşverenleri Platformu adı altında yayın yapan site kapatıldı. Bu sitede haklarını arayan öğretmenler, “tüccar” ve “çocukların ve kurumların geleceğini karartan” bireyler; patronlar ise ‘eğitimci’ olarak tanıtılıyordu. Öğretmenlerin isimlerinin olduğu bir liste yayınlanarak fişleme faaliyeti yapıldı. İlk listede 14 öğretmenin ismi yayınlanmış, gelen tepkilerden sonra isimlere ulaşılması şifrelenmiş, sitede yayınlanan ilk manifestoda söz konusu kayıtların emeklilik ve kişinin ölümünün belgelenmesi halinde silineceği türü ifadeler ise tepkilerden sonra çıkarılmıştı.

Dün Sendikamızın yaptığı açıklama ve girişimlerin ardından açık ve kanunsuz fişleme faaliyeti sürdüren site yayından kaldırıldı. Örgütlü davranan öğretmenler kazandı. Site, şimdilik kapatıldı. Bu konuyu izlemeye ve öğretmenlerin haklarını korumaya devam edeceğiz.

Bu açık fişleme faaliyetini yapan site, hakları için mücadele eden öğretmenlerden duydukları rahatsızlığı ve sömürüyü devam ettirebilmek için patronların ne kadar ileri gidebileceklerini gösterdi. Ancak öğretmenleri karalamak ve hedef tahtasına oturtmak patronların sandığı kadar kolay değil.

Bulduğu her fırsatta öğretmenlerin haklarına el koymaya çalışan özel okul patronlarını uyarıyoruz!

Öğretmenlerin haklarını almak için yürüttüğü her türden meşru mücadeleyi itibarsızlaştırmak,

Öğretmenleri pandemiyi bahane ederek ücretsiz izinde veya kısa çalışma ödeneğine mahkûm ederek çalıştırmak,

Bu koşulları kabul etmeyip mücadele eden öğretmenleri fişlemek gibi işçi düşmanı her adımınızın karşısında örgütlü öğretmenleri ve Birlik Sendikası’nı bulacaksınız.

Örgütlü olan kazanır. Daha çok kazanım elde edeceğiz. Özel okul öğretmenlerine açık çağrı yapıyoruz. Gelin Birlik Sendikası’na üye olun. Birlikte mücadele edelim.