Birlik Sendikası ilan etti: AVM, özel okul, mağazalar ve birçok sektörde örgütleniyoruz

Birlik Sendikası, bugün bir basın toplantısı ile kuruluş amaçlarını, hedeflerini, ilkelerini kamuoyuna ilan etti.

Ana konuşmayı Sendika Başkanı Zehra Güner Karaoğlu yaparken, sendikanın ilk örgütlenme hedefinde bulunan Madame Coco ve AVM emekçileri ile özel okul öğretmenleri adına da konuşmalar yapıldı.

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin Ruhi Su salonunda yapılan basın toplantısında Birlik Sendikası Başkanı Zehra Güner Karaoğlu, işçi sınıfının mevcut durumu üzerine bilgilendirici bir özet sundu.

Hayatın işçi sınıfı ve tüm emekçiler için her geçen gün daha da zorlaştığını, buna karşılık sınıfın örgütsüz yapısı nedeniyle bu gidişata karşı koymakta zorlandığını belirten Karaoğlu, Birlik Sendikası’nın yola çıkış motivasyonunu “Bu sermaye düzeninde patronlardan ve sermayeden bağımsız bir hatta kalarak çalışmalarını sürdürecek, işçinin hakkını ve çıkarlarını sonuna kadar savunacak güçlere ihtiyaç var.” sözleriyle açıkladı.

Patronların Ensesindeyiz çalışmasının ellerinde büyük bir birikim yarattığını belirten Karaoğlu, Birlik Sendikası’nın en çok da bu birikime yaslandığını belirterek şöyle konuştu:

İki yıldan uzun süredir, çalışmalarını yürüten Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı, işçilerin haksızlığa uğradıklarında yükselttikleri sesi duydu, dayanışma çağrılarına yanıt verdi, vermeye de devam edecek. Çalışanlar içerisinde en örgütsüz kesim Patronların Endesindeyiz çalışması ile haklarına kavuştu. Ücretini alamayan yüzlerce işçinin ücretlerini alması, tazminatlarına el koyulan işçilerin tazminat ödemelerinin yapılması sağlandı. Şimdi bu çalışmayı, mücadeleyi bir adım öteye taşıyoruz. Sendikal örgütlenmeye.

Birlik Sendikasının 10 No’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda faaliyet göstereceğini belirten Karaoğlu, “Birleşik bir işçi hareketinin sendikal alandaki karşılığını örgütlemek için PE mücadelesinin sunduğu olanakla, 'birlik ve 'dayanışma' fikrini veri alan bir sendika olacak.” ifadelerini kullandı.

Birlik Sendikasının “sınıf sendikacılığını” esas aldığını belirten Karaoğlu, sendikanın hedeflerini şöyle sıraladı:

İşçi sınıfının ekonomik, sosyal haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini,

İşçi sınıfının mücadelesinde dayanışma ve birliğin tesis edilmesini,

İşçi sınıfının sermaye sınıfına karşı mücadelesinde emek cephesini güçlendirecek çalışmalar yapılmasını ve çalışma yapanların desteklenmesini

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, inanç, din, mezhep ayrımı ve her türden ayrımcılığa karşı mücadele edilmesini, göçmen işçilerin haklarını savunmayı,

Ülkemizde ve dünyada işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliğe karşı mücadele ve dayanışma gösterilmesini

Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesini

Doğanın ve çevrenin korunması için çalışmalar yapılmasını, kapitalizmin bu alanda yarattığı tahribata karşı mücadele verilmesini ve doğa ve çevrenin korunması için bilinç oluşturulmasını,

Uluslararası sendika ve konfederasyonlarla sendikal hak ve özgürlükler ve işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi, birlik, dayanışma ve yardımlaşma için ortak çalışmalar yapılmasını temel amaç ve ilke sayar.

Milyonlarca işçi var

İşkolu sendikacılığının örgütlenmeye olanak tanımadığı milyonlarca işçinin olduğunu da söyleyen Karaoğlu, Birlik Sendikası’nın diğer işkollarından da işçilerin katılımına açık olacağını, bu örgütlenmelere önümüzdeki dönem tanık olunacağını belirtti.

“Biz, 10 No’lu işkolunda çalışanlara sendikamıza üye olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Ülkemizin en büyük işkolunda çalışan milyonlarca emekçiyi patronların dayatmalarına karşı durmaya çağırıyoruz.” diyen Karaoğlu, Birlik Sendikası olarak, örgütlenme hedeflerini ilerleyen günlerde adım adım ilân edeceklerini duyurdu.

Zehra Güner Karaoğlu, yola çıkarken sendikanın ilk çalışmalarını da paylaşmak istediğini söyledi ve sendikanın ilk örgütlenme çalışmalarını şöyle duyurdu:

“Özel okullarda, Madame Coco mağazalarında, AVM’lerde örgütlenmeye karar verdik. Hatta örgütlenmeye başladık.

PE Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı, Birlik Sendikası’nda üye olmak için çağrı yaptı. Her okuldan Birlik Sendikası üyesi öğretmen, okul çalışanı üyelerimiz olacak. Ayrıca bazı okullarda da özel çalışmalar yapacağız. Sendika üye sayımızı artıracağız. İlk şubemizi özel okul öğretmenleri ve çalışanları şubesi olarak kurmak ve özel okul emekçilerinin çalışmalarını bu şekilde sürdürmelerini sağlamak istiyoruz.

Madame Coco, çalışanları Birlik Sendikası'na heyecanla sahip çıktı. Madame Coco mağazalarında Birlik Sendikası’nın üye sayısı daha bugünden artmaya başladı. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

Nautilus, Cevahir, Carousel, İkitelli Arena Park, Ataşehir Metropol AVM’de Birlik Sendikası’nı örgütleyeceğimizi ilan ediyoruz. En kısa sürede bu işyerlerinin tamamında büyük bir çalışma başlatıyoruz.”

AVM emekçisi: Artık yalnız değiliz

Türkiye’deki en örgütsüz işçi kesimlerinden biri olan AVM emekçileri adına yapılan konuşmada AVM’lerin emekçiler için adeta cehennem haline geldiği ifade edildi.

Pandemi koşullarıyla çalışma şartlarının çok daha zor hale geldiğini belirten bir AVM emekçisi “Gün ışığını görmeden çalışmak zorundayız, mobinge maruz kalıyoruz. Patronlara verilecek en güzel yanıt, biz AVM emekçilerinin örgütlenmesidir. Mağaza çalışanı, güvenlik personeli, temizlik görevlisi… AVM’lerde çalışan binlerce emekçi artık yan yana gelecek ve birlikte hareket etmenin gücünü arkasına alacak. Sendikamız kuruldu. Artık yalnız değiliz” dedi.

Madame Coco emekçileri: Örgütlenmeye başladık

Sendikanın ilk örgütlendiği işyerlerinden olan Madame Coco çalışanları adına yapılan konuşmada bir işçi iki yıl önce Madame Coco’da Patronların Ensesindeyiz ile birlikte kurulan işyeri komiteleri sayesinde yaşadıkları pek çok haksızlığa, kötü çalışma koşullarına karşı mücadele ettiklerini belirterek “Şimdi Madame Coco işçilerinin Birlik Sendikası var. İşçiler daha güçlü daha örgütlü olacaklar. Madame Coco’da sendikamız örgütlenmeye başladı. İşçilerin çalışma koşullarında iyileşmesini istedikleri çok temel talepleri var.” dedi.

Artık yalnız değiliz

Bir özel okul öğretmeni yaptığı konuşmada çalışma koşullarının zorluğunu anlattıktan sonra “İnsanca çalışma rafa kaldırılmış durumda ve her geçen gün başka bir hak kaybı ile yüzleşiyor, tehdit ediliyor ve sınanıyoruz. Biz bunu kendimize reva görmüyoruz” dedi.

“Biz öğretmenler, diğer özel öğretim kurumlarında çalışan arkadaşlarımızla birlikte artık uğradığımız haksızlıklara karşı, ortak cevap üretebileceğimiz, hep birlikte düşünüp karar verebileceğimiz bir sendikaya sahibiz.” diyen özel okul öğretmeni “Artık sorunlarla tek başımıza yüzleşme devri, bizim için sona erdi. Çünkü artık yalnız değiliz, sendikamıza üye oluyoruz. Bütün öğretmenleri ve özel eğitim kurumlarında çalışan arkadaşlarımızı sendikamıza üye olmaya, haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.