Birlik Sendikası Genel Başkanı Güner: Depremden kaçan AVM çalışanlarının maaşları kesildi

Fox Haber'e konuşan Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu, İzmir'de gerçekleşen deprem sırasında binadan kaçan çalışanların maaşlarının kesildiğini hatırlattı. Güner, AVM çalışanlarının idari izinli sayılması gerektiğini dile getirildi.

Güner ayrıca deprem dışında da AVM çalışanlarının bir sürü mağduriyetle burun buruna olduğunu hatırlattı.

İzmir'deki depremin ardından Optimum ve Mavi Bahçe AVM'lerinde işçiler hasarlı binalarda mesaiye çağrılmıştı.

İzmir'de AVM'ler tarafından çalışanların deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin “çalışılmayan süre” olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapılması gibi insanlık dışı uygulamalar yapılmıştı.

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