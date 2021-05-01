Birlik Sendikası: Birlik, mücadele, dayanışma günümüz, 1 Mayıs kutlu olsun!

Birlik Sendikası, 1 Mayıs nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bu karanlık tablodan çıkmak için omuz veren sınıfının elinden tutan tüm üyelerimizin, memleketimizdeki ve diğer ülkelerdeki tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyor; gelecek aydınlık günler için inatla, kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Birlik Sendikası'nın 1 Mayıs açıklaması şöyle:

Birlik, Mücadele, Dayanışma Günümüz; 1 Mayıs Kutlu Olsun!

Bu yıl bir kez daha pandemi şartlarında kutluyoruz 1 Mayıs’ı. Bir yıldır milyonlarca emekçi hayatını kaybetti. Çaresi bulunan bir hastalıktan kapitalistlerin kârı için emekçiler hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Emekçilerin hayatlarını kaybetmesi yetmiyor, salgın hastalık döneminde patronların kârlarını arttırmalarına işçilerin açlığı, yoksulluğu, işsizliği eşlik ediyor. İkisini de bir arada yaşıyoruz.

Sömürü pandemi döneminde daha da derinleşti. Artık yalnızca emeğimize el koymuyorlar, bile isteye hayatlarımızı almaya başladılar. Salgın hastalıkla yüzyüze çalışmaya mecburuz. Yaşamak için çalışmak zorundayız. Bizim bankalarda istiflediğimiz paralarımız, gelir güvencemiz yok.

Onlar sömürdüğü, emeğimize el koyduğu için patron. Onlar ne kadar zenginse biz o kadar sömürülüyoruz. Pandemi döneminde gerekçesiz şekilde ücretsiz izne çıkarılan binlerce emekçi ne zaman işe geri döneceğini bilmiyor. İşyerlerinde, mağazalarda bütün iş yükü çok az sayıda emekçinin sırtına yükleniyor. Ücretlerden kısılıyor, çalışma süresi uzuyor, iş yükü artıyor, virüs nedenli ölümler emekçiler arasında tırmanıyor. İşten çıkarma yasak deniyor Kod-29 denilen işçi düşmanı uygulama ile emekçiler sokağa atılıyor.

Patronlar çeşitli teşviklerle desteklenirken pek çok sektörden emekçi işsiz kaldı, açlıktan çaresizlikten intiharlar arttı. Aşılanmamış, hastane kapılarından geri çevrilen emekçiler masraflarını kendi cebinden karşıladığı çift maske ile "korunmaya" çalıştı. İşyerlerinde tüm hijyen ve korunma uygulamaları emekçilerden beklendi, patronlar hiçbir koruyucu malzemeyi cebinden karşılamadı. Bazı sektörlerde ise emekçiler, uzaktan çalışma yöntemi ile eve hapsedildi, bütün masraflar emekçinin sırtına yıkıldı.

Sonuç: Patronların kârları artmış emekçilerin sömürüsü de o oranda artmıştır.

Emekçi halkın sırtında hissettiği sopanın ortadan kalkması ise bileklerinin güçlenmesi kenetlenmesi ile olacaktır. Sermaye sınıfının kirli oyunlarına, kâr hesaplarına karşı bir araya gelen emekçiler kazanacak, verdikleri emeğin karşılığını alacaklardır. İşyerlerinde “kim ücretsiz izne çıkartılsın?” oyunu oynayıp emekçileri birbirine kırdırmak isteyen patronlara verilecek en güzel cevap birlikte hareket eden örgütlü emek olmalıdır.

Sendikamız salgın döneminde işçilerin biraraya geldiği bir mücadele hattı olma misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Kimi işyerlerinde elde edinilen kazanımlar geleceğe ışık tutmaya devam ederken biz hangi şartlarda olursak olalım sendikamıza, mücadelemize daha güçlü sarılmaya devam ediyoruz. Bugün, 2021 1 Mayıs’ında üyelerimizle fiilen bir araya gelemiyor, kucaklaşamıyoruz. İşyerlerinde kol kola olan güvencesiz çalışmaya, mobbinge karşı mücadele eden tüm işçilerin omuzlarının yanı başımızda olduğunu bilerek umutla karşılıyoruz ilk 1 Mayıs’ımızı.

Bu karanlık tablodan çıkmak için omuz veren sınıfının elinden tutan tüm üyelerimizin, memleketimizdeki ve diğer ülkelerdeki tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyor; gelecek aydınlık günler için inatla, kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Patronların kasaları değil, emekçilerin birliği kazanacak!

Yaşasın 1 Mayıs!

Birlik Sendikası Merkez Yönetim Kurulu

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