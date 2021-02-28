Birlik Sendikası: A101 işçileri artık çaresiz değil

Birlik Sendikası A101 market işçilerini tüm mağazalarda örgütlenmeye çağırıyor.

Sendikadan açıklamada "Sömür Sömür Bitmez diyen A101 patronu, çalışma koşulları gün geçtikçe ağırlaşan A101 işçilerini kötü şartlarda çalışmaya mecbur ediyor. Birlik Sendikası ise A101 işçilerini bu sömürüye dur demek için sendikalı olmaya çağırıyor" denildi.

A101 işçilerine hitaben bir video yayımlayan Birlik Sendikası "Kardeşler, A101 market zinciri 10001’inci mağazasını açtığını ilan ederken biz burada bir başarı değil, açılan her yeni marketin temelinde sizlerin karşılığı ödenmeyen alın terinizi, gasp edilen haklarınızı görüyoruz. A101 patronlarının dizginsiz kâr hırsının iş yerlerinizi bir emek cehennemine çevirdiğini

biliyoruz. A101 patronları emek düşmanı uygulamaları hayata geçirirken gücünü işçilerin örgütsüzlüğünden alıyor" açıklamasını yaptı.

🔴 Patronlar, işçiler sussun, sömürüyü daha da arttırsın istiyorlar!



A101 market işçilerine reva görülenler arasında;



▪️ Düşük ücretler

▪️ İş yükü

▪️ Ciro baskısı

▪️ Fazla mesailer

▪️ Mobbing ve daha fazlası var!



A101 #SömürSömürBitmez ❗#MarketİşçileriÖrgütleniyor pic.twitter.com/Wco5te4mGu — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) February 28, 2021

Sendika A101 emekçisinin yanında olmak için tavizsiz bir mücadele yürütecek

"A101 işçileri artık çaresiz değil" diyen Birlik Sendikası işçilere şu çağrıyı yaptı:

"İş yerindeki çalışma koşulları üzerinde söz sahibi olmak, çalışma koşullarını insani bir şekilde düzenlemek için sizleri Birlik Sendikası’nda örgütlenmeye; A101’in her marketinde Birlik Sendikası’nı örgütlemeye çağırıyoruz.

Birlik Sendikası;

- Emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve dayanışmayı artırmak;

- Patron karşısında emekçilerin en temel haklarını savunmak;

- Uzmanları ve hukukçuları ile iş yerinde haksızlığa uğrayan A101 emekçisinin yanında olmak için tavizsiz bir mücadele yürüteceğini ilan ediyor.

Siz de uzun çalışma saatlerinden,

Geçinemeyecek kadar düşük ücretlerden,

Karşılığı ödenmeyen mesailerden,

Az kişi ile çok iş yapmaktan,

Baskı ve mobbingden kurtulmak istiyorsanız Birlik Sendikası’na üye olun, Birlik Sendikası ile iletişime geçin."

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi