Birleşmiş Milletler: Turizmde 120 milyon kişi işini kaybedebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüsün turizme etkilerine ilişkin bir rapor açıkladı.

Turizmin her 10 kişiden birine istihdam sağladığına ancak salgının turizm sektörünü de vurduğuna dikkati çeken Guterres, ''2020'nin ilk beş ayında uluslararası turist girişleri yarıdan fazla azaldı ve turizmden elde edilen ihracat gelirlerinde 320 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı'' dedi. Turizmde gelir kaybının 1,2 trilyon dolara ulaşabileceği uyarısı yapan Guterres, ''120 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya'' diye konuştu.

Euronews'teki habere göre Guterres, turizm sektöründe teknoloji kullanımının en üst düzeye çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı da (UNCTAD) geçtiğimiz ay Covid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle dünya turizm sektöründe bu yıl 1,2 trilyon dolar kayıp yaşanabileceği tahminini paylaşmış, durgunluğun sürmesi halinde sektördeki küresel kaybın, 2,2 trilyon dolara yükselebileceği uyarısında bulunmuştu.