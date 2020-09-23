Birleşmiş Milletler: Mozambik’teki çatışmalar gıda güvenliğini tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), IŞİD ile bağlantılı El-Şebab örgütüne mensup militanların Mozambik’in kuzeyinde düzenledikleri saldırıların, evlerini ve çiftliklerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişiyi açlığa sürüklediğini açıkladı.

WFP’nin Salı günü yaptığı açıklamada, 300 binden fazla sivilin militanların saldırdığı Cabo Delgado bölgesinden komşu eyaletlere kaçtığı, çoğu kez de ülkenin kuzey sınırını geçerek herhangi bir insani yardım alamadıkları Tanzanya’ya sığındıkları belirtildi.

WFP, kıtlık erken uyarı sisteminden (FEWSNET) gelen ilk bulgulara göre bölgeyi terk eden toplulukların 2021’in ilk ayları boyunca gıda güvenliği açısından kriz seviyesinde kalmayı sürdüreceklerini vurgularken, ‘‘Cabo Delgado’nın ülkedeki en yüksek ikinci kronik yetersiz beslenme oranına sahip olduğu düşünüldüğünde durum daha da kaygı verici hale geliyor’’ ifadesini kullandı. WFP’ye göre, evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardım etmek için aydan 4,7 milyon dolara ihtiyaç bulunuyor.

Örgüt ayrınca, şiddet olaylarının neden olduğu göçlerin koronavirüsün yayılmasını hızlandırma riskini de beraberinde getirdiğini belirtti. Yoksul Afrika ülkesinde bugüne kadar 7 bin Covid-19 vakası bildirilirken 44 ölüm yaşandı.

IŞİD’le ilişkili İslamcı militanların Tanzanya sınırında yer alan doğal gaz zengini Cabo Delgado eyaletine yönelik saldırıları 2017’de başlarken, militanların kısa süreliğine önemli kasabaları ele geçirdiği ve askeri hedefleri vurduğu çatışmalar 2020’de hız kazandı.

Eyaletin birbirinden uzak köylerine yapılan operasyonlar ve hükümet güçleri ile militanlar arasındaki çatışmalar çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine neden olurken, böllgede onlarca okul ve ev de yakıldı.

El-Şebab örgütünün sivilleri hedef alan saldırılarının yanı sıra hükümet güçlerinin de İslamcılara destek verdiğinden şüphelendikleri sivillere ve tutuklulara karşı şiddet kullandığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz hafta hükümet güçlerinin çıplak bir kadını yol ortasında dövüp ardından vurarak öldürdükleri bir görüntünün sosyal medya üzerinden yayılmasıyla yeniden gündeme gelen iddialar Mozambik hükümeti tarafından yalanlanırken, Mozambik ordusu ‘‘sarsıcı ve korkunç’’ olarak nitelediği görüntülerle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.