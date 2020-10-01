Birleşmiş Milletler: Libya’da taraflar esir değişiminde anlaşma sağladı

Libya’da bulunun Birleşmiş Milletler destek misyonu Pazartesi günü Mısır’ın Hurghada Oteli’nde başlayan yüz yüze görüşmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak sorumluluk, şeffaf ve karşılıklı güven çerçevesinde yürütülen müzakereler sonucunda çözüm bekleyen pek çok meselede ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Açıklamada iki tarafın önümüzdeki ay içinde askeri operasyonlar sırasında alınan bütün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak adımlar atma konusunda anlaşmaya vardığı bilgisi yer aldı. Ayrıca tarafların kontrol ettikleri bölgeler arasında transit geçiş noktaları açmayı da kabul ettikleri bildirildi. Taraflar görüşmelerde ülkenin petrol ve doğal gaz tesislerinin korunmasının, üretim ve ihracatın devam etmesi için bir sonraki görüşmede öncelikle ele alınmasını da kararlaştırdılar.

BM misyonu tarafından yapılan açıklamada müzakerelerin sonuçlarının önümüzdeki hafta BM aracılığıyla gerçekleştirecek askerî müzakerelerde ele alınacağı belirtildi.