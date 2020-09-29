Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Karabağ için toplanma talebinde bulundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yer alan Almanya ve Avrupalı ortaklar, Dağlık Karabağ’daki durumun ele alınması amacıyla Salı gününe acil toplantı talep etmeyi planlıyor.
Sputnik’e bilgi aktaran bir yetkili, “BM Güvenlik Konseyi’nde yer alan Almanya ve Avrupa ülkeleri, Salı günü ‘muhtelif’ bölümünde Karabağ sorununun görüşülmesini talep etme niyetinde” diye konuştu.
BMGK’daki kaynağın ifadelerine göre konuyu BM Güvenlik Kurulu’nun gündemine taşımak isteyen ülkeler Almanya, Fransa ve İngiltere.