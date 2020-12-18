Birleşik Metal-İş Sendikası: MESS’le anlaşma sağlanamadı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

"MESS’le anlaşma sağlanamadı ve uyuşmazlık tutuldu" diyen açıklama şöyle:

#MESS’le Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji, Schneider Elektrik, ABB Power Grids ve Arıtaş Kriyojenik işyerlerinin 2020-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)2022 dönemine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri 19-20 Ekim 2020 tarihlerinde başlamıştı. 60 günlük sözleşme görüşmeleri sürecinde son toplantılar 15-17 Aralık 2020 tarihlerinde MESS Merkez Ofisi’nde yapıldı. Bu görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve tüm işletmeler için uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

MESS, yapılan toplantılarda ücret zammı olarak 4 işletme için ilk 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 5,49 oranında, diğer 6’şar aylık dönemler için de enflasyon oranında zam teklif etti. Bu teklif, işyerlerine göre ikramiye dahil net 211 TL ile 282 TL arasında tutara denk gelmektedir.

MESS, sosyal haklarda ise, yıllık enflasyon olan yüzde 11,77 oranında artış teklif etti. Diğer yıllar için ise enflasyon oranında artış teklif etti.

Arıtaş işyeri için ise ücret zammı yıllık enflasyon oranında (yüzde 11,39), sosyal haklarda da yine yıllık enflasyon oranında artış teklif edildi. Ücretler için bu teklif, Arıtaş işyeri için ikramiye dahil net 390 TL ücret zammı anlamına geliyor.

MESS ayrıca aşağıdaki maddelerde karşı tekliflerde bulundu.

TİS süresinin 3 yıl olması,

İkramiyelerin fiili çalışmaya bağlı ödenmesi,

Denkleştirme ve telafi çalışması yapılması,

Deneme süresinin 4 aya çıkarılması.

'Teklifler kabul edilemez'

Sendikamız, ücret ve sosyal haklara yönelik tekliflerin kabul edilemez olduğunu açık ve net biçimde belirtmiştir.

Ayrıca, yürürlük maddesi ve kazanılmış haklara yönelik işveren tekliflerinin tartışma konusu dahi yapılmayacağı, kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir. Süreç bundan sonra arabulucu ile devam edecek.

Görüşmeler, 5 işletmeye bağlı 15 fabrikadan yaklaşık 1900 işçiyi kapsıyor.