Birleşik Metal-İş Sendikası: Açlık sınırı 2.367 lira, yoksulluk sınırı 8.186 lira

Birleşik Metal-İş Sendikası, Haziran dönemi 'Açlık ve yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre haziran ayında, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcam a tutarı

2 bin 367 lira olarak açıklandı. Ayrıca, ''Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum

tutardır'' denildi.

Yoksulluk sınırı ise 8 bin 186 lira olarak duyuruldu.



Geçtiğimiz yılın haziran ayında açlık sınırı 2 bin 66 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 145 lira olarak belirlenmişti. Böylece, yıllık artış açlık

sınırında 301 lirayı, yoksulluk sınırı ise 1.041 liraya ulaştı