Birleşik Metal-İş, örgütlü olduğu fabrikalarda vaka sayısını açıkladı

Birleşik Metal-İş Sendikası, örgütlü olduğu işyerlerinde haftalık koronavirüs tablosunu gösteren karşılaştırmalı bir Infogram yayımladı. Buna göre 23-29 Kasım haftasında 114 işyerinde koronavirüse yakalanan işçi sayısı 360 oldu. Bu sayı önceki hafta 322 idi.

Sadece Birleşik Metal İş'in örgütlü olduğu işyerlerinde Mart ayından beri toplam vaka sayısı 2 bin 876'ya ulaştı.

23-29 Kasım haftasında aktif vaka sayısı ise 677 oldu. Önceki hafta bu sayı 589'du. Sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde aktif vaka sayısı 771 ile 9-15 Kasım haftasında en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

23-29 Kasım haftasında karantinada olan işçi sayısının 558 olduğunu bildiren sendika, önceki hafta bu sayının 407 olduğunu açıkladı.