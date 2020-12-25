Birleşik Metal-İş'ten hükümete: Korkunun ecele faydası yok

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları yaptığı “Asgari Ücret” gündemli toplantı sonucunda 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 11.00’de tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılacak basın açıklamalarında ortak bildiri okunması kararı aldı.

3 konfederasyonun ortak tavrı ve eylem kararının ardınsansa hükumet son anda planda değişiklik yaparak Pazartesi günü son toplantıyı yapma kararı almıştı.

Konuya ilişkin Birleşik Metal-İş, resmi sosyal medya hesabından "Korkunun ecele faydası yok insanca yaşanacak #AsgariÜcret istiyoruz. Aksi takdirde 1 yıl boyunca nefesimiz ensenizde olacak" paylaşımında bulundu.