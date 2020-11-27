Birleşik Krallık'tan ayrılmak için yeniden referandum planlanıyor

İskoçya, 2021'de Birleşik Krallık'tan ayrılmak için bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planlıyor.

Başbakanlık görevinin yanında aynı zamanda bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi'nin lideri olan Sturgeon, 2021 yılının ilk aylarında konuyla ilgili referandumu düzenlenmek istediklerini belirterek, yapılan anket çalışmalarının İskoç halkının bağımsızlığı istediğini gösterdiğini kaydetti.

Sturgeon, "İskoçya halkı bağımsız olmak istiyorsa, bu fırsatı onlara geç bir zamanda değil yakın bir tarihte vermemiz gerekir. Yeni parlamentomuz da bu konuya ılımlı yaklaşıyor" diye konuştu.

Euronews'in haberine göre Ülkede geniş çaplı yapılan son 14 anket çalışmasında İskoçyalıların büyük çoğunluğu bağımsızlık istedikleri yönünde görüş bildirmişti. Kamuoyu yoklamalarında halkın büyük destek verdiği Sturgeon liderliğindeki İskoçya Ulusal Partisi'nin 2021 Mayıs seçimlerinde birinci parti çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İskoçya'da 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda halkın yüzde 55'i İngiltere liderliğindeki Birleşik Krallık'ta kalma yönünde oy kullanmıştı. Ancak İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliği'nden çıkması ve Londra hükümetinin Covid-19 ile mücadelede başarısız olması sebebiyle İskoç halkı arasında bağımsızlık yanlılarının sayısı artmıştı.

Johnson'dan İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumu talebine ret

İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon'un 2020'de ikinci kez bağımsızlık referandumu düzenleme talebine İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ret yanıtı gelmişti.