Birleşik Kamu-İş'ten zam eylemi: Ek ödeme değil, tek ödeme

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu gerçek enflasyon oranında zam istediklerini duyurarak eylem yaptı. Çok sayıda ilde gerçekleştirilen eylemde yapılan açıklamada yıl boyu gelen zamlara dikkat çekilerek "Açıklanan enflasyon oranı çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin gerçek enflasyonunu yansıtmamakta" denildi.

"Açlık sınırı son bir yılda %19 artarken, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam geldi. Bu yılda TÜİK’in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler, açlık sınırının altında bir zam artışına mahkum edildi" denilen açıklama okunurken, konfederasyon üyeleri de İzmir'de bordrolarını yaktı.

Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde açıklama yapmak isteyen kamu emekçilerine ve emeklilerine ise polis müdahale etti.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Enflasyonun %14,6 olduğu, asgari ücrete %21,6 oranında zam yapıldığı bir ortamda kamu emekçilerinin maaşları %3+4,37 oranı ile sefalet koşullarına mahkûm edilmesi en hafif tabirle vicdansızlık ve adaletsizliktir.

Açlık sınırının 3.146 lira yoksulluk sınırının 11.186 TL’yi aştığı bugünün koşullarında hiç kimsenin kamu emekçilerinin maaş artışlarında TÜİK vasıtası ile açıklanan sahte enflasyon rakamlarını reva görmeye hakkı yoktur.

Pandemi ile artan hayat pahalılığını görmezden gelenler geçtiğimiz 'toplu sözleşmede' Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 2021 yılı için %3+3 oranında maaş artışına mahkûm etmişlerdir. Memur maaşları erimekte alım gücü düşmektedir. Memur maaşlarına yalnızca enflasyon kadar zam yapılmakta bu zam da altı ay geriden gelmektedir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; sözde toplu sözleşme zammı ile enflasyon karşısında korkunç bir ezilme yaşayan tüm kamu emekçilerini insanca yaşamaya yetecek ücret talebine sahip çıkmak için meydanlara çağırıyoruz

Konfederasyon taleplerini de şöyle sıraladı: