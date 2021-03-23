Birisi Soylu'ya 'sözleşme' nedir anlatsın: 'İstediğimizi imzalarız, istediğimizden çıkarız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Soylu, "Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız" dedi.

İçişleri Bakanı şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslasarası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararnamesini ayır edemeyenler maalesef bu konudaki değerlendirmeleri istedikleri gibi yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi siyasal istismar haline getirmeye çalışıyorlar."