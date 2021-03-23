Biri Turgay Yıldız'ı durdursun, ya da Ayasofya imamını...

Tiyatrocu Turgay Yıldız, AKP tarafından camiye çevrilen Ayasofya'ya baş imam olarak atanan ve gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla tepki çeken Mehmet Boynukalın'ı işledi.

Yıldız, "Ayasofya imamı mı, ekonomist mi" başlığıyla paylaştığı videoda, Boynukalın'ın uzmanı olmadığı konularda yaptığı açıklamalarla dalga geçti.

AYASOFYA İMAMI MI EKONOMİST Mİ? pic.twitter.com/oowSvGNnVq — TURGAY YILDIZ (@turgayyildiz965) March 23, 2021

Boynukalın, dün Twitter'dan paylaştığı mesajda faizle mücadelenin "İslamın emri" olduğunu söylemiş ve "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında" diye yazmıştı.

3 gün önce de İstanbul Sözleşmesi kararını kutlayan Boynukalın, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" mesajını paylaşmıştı.