Biri istifa etmiş, biri ihraç edilmişti: Yeni parti kurma kararı

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ" suçlaması sonrası partiden ihraç edilen, mahkeme kararıyla partiye geri dönmesine karşın kabul edilmeyen Ümit Özdağ ile İYİP'ten istifa eden İsmail Koncuk yeni parti kurma hazırlığında.

İki milletvekili yeni parti için hazırlıklarına başladı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Koncuk'un “Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım” dediğini aktardı.

Koncuk, iki ittifaka da katılmak istemediklerini belirtere, “Türkiye bunlara mahkum olmamalı” dedi.

Özdağ'ın ise “İYİ Parti'de siyaset yapmam mümkün gözükmüyor. İYİ Parti'yi Türk milliyetçilerinin iktidar partisi olarak kurmuştuk. Kutuplaşmalardan birinin parçası haline geldi" dediği aktarıldı.