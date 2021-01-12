BirGün'e RTÜK cezası

Basın İlan Kurumu, ‘RTÜK ne kanun tanıdı ne AYM kararı: 450 bin liralık fazla ödeme’ başlıklı haberi nedeniyle BirGün'e 3 gün ilan kesme cezası verdi.

BİK, Sayıştay raporlarına yansıyan RTÜK üyelerinin bir yılda 453 bin 963 liralık kamu zararına yol açmalarına dair belgeli habere ceza kesmiş oldu.

'İtibarsızlaştırıyormuş'

Haberin, Sayıştay raporlarına dayandırılmasına rağmen ‘iftira’ olduğunu öne süren RTÜK’ün 15 Ekim 2020’de kuruma verdiği şikâyet dilekçesinde, “Bahse konu haberler RTÜK’ün tüzel kişiliğini, RTÜK Başkanı ve üyelerini yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir’’ dendi.

BİK de, Sayıştay raporuna atıf yapılan haberin 'Basın Ahlak Esaslarına' aykırı olduğunu öne sürdü. RTÜK'ün şikayeti üzerine BirGün'e açılan soruşturmada BİK, gazete avukatlarının savunması dikkate almadı.

Karar dün BirGün’e tebliğ edildi. Haberde ifade ve haber verme özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı öne sürülen kararın gerekçesinde, Sayıştay raporlarının kesinleşmediği iddia edildi.