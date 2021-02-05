Birçok ilde valiliklerden 'eylem yasağı' kararı

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum Melih Bulu’nun istifası talebiyle yapılan eylemlere destek için birçok ilde sokağa çıkanlar polis saldırısına uğradı, gözaltına alındı. Çeşitli illerde ise “pandemi” gerekçe gösterilerek eylem yasakları getirildi.

Yasak kararlarının AKP'nin il kongrelerini tamamlamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Hatay, Adana, Çanakkale ve Kırklareli valilikleri eylem yasağı kararlarını duyurdu.

Kırklareli'nde bir ay yasak

Kırklareli’nde bir ay süreyle açık alanlarda her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi tüm etkinlikler yasaklandı.

Çanakkale'de 15 gün yasak

Çanakkale Valiliği de pandemiyi gerekçe göstererek kentteki tüm miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asma etkinliğinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Adana ve Hatay'da da yasak

Adana Valiliği de 20 Şubat’a kadar geçerli olmak üzere il sınırlarında tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, konferans, panel ve benzeri tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Adana Valiliği yasaktan “Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile sivil toplum kuruluşlarının binalarında üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ve basın açıklamalarını” hariç tuttuğunu açıkladı.

Hatay Valiliği de dün yaptığı açıklamada il sınırları içerisinde 15 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin yasaklandığını bildirmişti. Valilik açıklamasında kararın gerekçeleri arasında “milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi” ifadesine yer verildi. Hatay’daki yasak 19 Şubat’a dek sürecek.