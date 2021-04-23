Birbirinden habersiz 35 kız arkadaşı olan adam tutuklandı

Japonya'da 35 farklı kişiyiyle aynı anda görüşerek ve hepsinden hediyeler ve kredi kartları alan adam tutuklandı.

Kansai bölgesinden yarı zamanlı çalışan bir işçi olan Takaşi Miyagava, çıktığı her kadına doğum gününün farklı bir tarihte olduğunu söylemişti. 39 yaşındaki adam, bir birinden habersiz 35 kadına onlarla ilişkileri konusunda ciddiymiş gibi davranmıştı. Miyagava 35 kadını dolandırmaktan tutuklandı.

Bir vakada, Miyagava 47 yaşındaki bir "sevgilisine" doğum gününün 22 Şubat'ta olduğunu, 40 yaşındaki başka bir "sevgilisine" ise Temmuz ayında olduğunu söyledi. 35 yaşındaki üçüncü bir kadınaysa Nisan ayında doğduğunu söyledi. Miyagava'nın gerçek doğumgünüyse (yetkililere söylediği üzere) 13 Kasım.

Takaşi Miyagava

MBS News'ın haberine göre, kurbanların toplam sayısının 35 olduğuna inanılıyor.

Toplamda, "kız arkadaşları" Miyagava'ya 100 bin Japon yeni (7725 Türk lirası) değerinde doğum günü hediyeleri, kıyafet ve nakit para verdi. Foyası ortaya çıkan Miyagava dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Dolandırıcı kurbanlarıyla duş başlıkları ve diğer ürünler satan bir pazarlama şirketinde çalışırken tanıştı. Mağdurlardan 35'i, bir “Mağdurlar Derneği” oluşturmak için Şubat ayında bir araya geldi ve polise şikayette bulundu.

Ortaya çıkanlardan çok daha fazla kurban olabileceğinden endişe duyuluyor.