Bira içen gençlere bıçaklı saldırı

Ankara'nın Çankaya İlçesinde yer alan Tunus Caddesi’nde bira içen üç genç bıçaklı saldırıya uğradı. Bir oto kiralama ofisinden çıkan Emrah Y'nin defalarca savurduğu bıçaktan yara almadan kurtulmayı başaran gençler, saldırgandan şikayetçi oldu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, saldırıya uğrayan S. C. G. İsimli üniversite öğrencisi polise verdiği ifadede, oto kiralama ofisinde bulunan saldırganın önce kendilerine küfür ve hakaret ettiğini ardından da bıçakla saldırdığını belirterek, “29 Temmuz Çarşamba günü gece saatlerinde arkadaşlarım M. Ş. ve U. Y. ile birlikte Tunus Caddesi üzerinde sessizce ve kimseyi rahatsız etmeden oturup alkol alıyorduk. Hiçbir uyarı olmadan olay nedeniyle tanıdığım Emrah Y. isimli şahıs, ‘S… gidin, burayı terk edin’ dedi. Ben de kendisiyle mesafeli olarak uzaktan, ‘Özür dilerim, kusura bakma gürültü yaptığımızı fark edemedim’ dedim. Bir müddet sonra şahıs yeniden oto kiralama ofisinin penceresinden bize, ‘Polis çağıracağım, sizin ananızı polise s…’ dedi” ifadelerini kullandı.

'Üzerime defalarca bıçak savurdu'

S. C. G. polise verdiği ifadede, kendilerine küfürler savuran saldırgana bu şekilde konuşmaması gerektiğini ve kendilerinden yaşça büyük olduğunu da belirterek uyardığını da söyleyerek, “Konuşma sırasında kendisine abi olarak hitap ettim ve asla küfür etmedim. Biz tam eşyalarımız toplayı oradan ayrılıyorduk ki Emrah Y. ekmek bıçağıyla yanımıza geldi. Benim ve arkadaşlarımın elinde sigara paketi, güneş gözlüğü ve çöp poşetleri vardı. Biz kendisine asla saldırmadık. Emrah Y. üzerimize bıçak savurunca elimizdeki çöpler ve telefonlar etrafa savruldu. Bu olayla ilgili bana hakaret eden ve biz geri çekilip uzaklaşmak istediğimizde üzerime defalarca bıçak savuran Emrah Y. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

'Bira içtiğimiz için saldırıya uğradık'

S. C. G. BirGün’e yaptığı açıklamada, “Ankara’nın en işlek caddelerinden birinde bira içtiğimiz için bıçaklı saldırıya uğradık. Benim ve arkadaşlarımın başına gelen ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan ayrı düşünülemez. Alkol tüketenlerin veya satanların düşmanlaştırıldığı, gericiliğin had safhaya ulaştığı bir dönemde bizim yaşadıklarımız da elbette tesadüf değil. Emrah Y. hakkında dava açılmasını ümit ediyoruz. Ancak dava açılıp açılmayacağını da ilerleyen günlerde göreceğiz” diye konuştu.