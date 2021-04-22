Bir yolcunun yaşamını yitirdiği İETT kazasında 'uyuşturucu' iddiası

Balmumcu-Beşiktaş yönündeki alt geçitte seyir halindeki çifti katlı İETT otobüsünün bariyerlere saplanması sonucu bir yolcu yaşamını yitirmişti.

İETT otobüsünün şoförü Baki T.'nin kaza sırasında telefonla uğraştığı öne sürülürken, olay sonrası gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre, olayla ilgili başlatılan incelemede sağlık kontrolüne götürülen gözaltındaki şoförün kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Otobüsün herhangi bir fren izi olmaksızın metrelerce sürüklendiği belirtiliyor.