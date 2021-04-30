AKP iktidarının hukuksuz içki satışı yasağı kararına bir yenisi daha eklendi.
Kütahya Valiliği'nin yaptığı resmi açıklamanın ardından Bursa Valiliği de bir açıklama yaparak içki satışının yasak olduğunu duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Bir valilikten daha içki satışı yasağı kararı!
Kütahya'nın ardından Bursa Valiliği de 17 günlük kapanma süresince içki satışının yasaklandığını duyurdu.
Haber Merkezi
AKP iktidarının hukuksuz içki satışı yasağı kararına bir yenisi daha eklendi.
Kütahya Valiliği'nin yaptığı resmi açıklamanın ardından Bursa Valiliği de bir açıklama yaparak içki satışının yasak olduğunu duyurdu.