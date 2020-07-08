Bir tepki çeken görüntü daha: 2 yaşındaki kızına sigara içirmeye çalıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir babanın 2 yaşlarındaki kızına sigara içirdiği görüldü.

Haber Merkezi

İstanbul'da 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan kişinin görüntülerinin ardından, benzer bir görüntü yine sosyal medyada paylaşıldı. Bu kez, bir babanın küçük kızına sigara içirdiği anlar kameraya yansıdı.

Mardin Kızıltepe'de çekildiği iddia edilen görüntülerde bir babanın küçük kızına sigara içirdiği anlar yer aldı. Sosyal medyadaki bir hesaptan paylaşılan videoda, babası olduğu iddia edilen bir kişinin 2 yaşlarındaki küçük bir çocuğa sigara içirdiği görüldü.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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