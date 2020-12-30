Bir sağlık emekçisi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Iğdır Devlet Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Akyıldız'ın Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB sosyal medya hesabında, "#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz Iğdır Devlet Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin AKYILDIZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" diye yazdı.