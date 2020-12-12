Bir sağlık emekçisi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dermatoloji Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk'ün Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'den yapılan açıklamada, "#Ölüyoruz İstanbul'da çalışan Dermatoloji Uzmanı Dr. Erçin ÖZÜNTÜRK'ü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin" denildi.