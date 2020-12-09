Bir sağlık emekçisi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nun Covid-19'dan yaşamını yitidiğini duyurdu.

TTB'den yapılan açıklamada, "#Ölüyoruz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz KOYUNCU'yu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin" denildi.