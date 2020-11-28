Bir sağlık emekçisi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır'da hastanede medya ve iletişim uzmanı olarak çalışan Yılmaz Tarancı'nın Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'nin paylaşımında "Diyarbakır'da özel bir hastanede medya ve iletişim uzmanı olarak çalışan Yılmaz TARANCI'yı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.