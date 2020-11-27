Bir sağlık emekçisi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Akalın'ın Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'nin paylaşımında, "#Ölüyoruz Bursa'da çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer AKALIN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. #TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz" denildi.
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 27, 2020
Bursa'da çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer AKALIN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/pGvny7ixqE