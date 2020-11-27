Bir sağlık emekçisi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Bursa'da çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Akalın, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Akalın'ın Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'nin paylaşımında, "#Ölüyoruz Bursa'da çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer AKALIN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. #TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz" denildi.

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