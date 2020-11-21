Bir sağlık emekçisi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Medeni Güler, Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), temizlik görevlisi Medeni Güler'in Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'nin paylaşımında, "#Ölüyoruz Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Medeni GÜLER'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. #Yönetemiyorsunuz" denildi.

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