Bir Pazarkule işkencesi: 'Geri itme'

Geçtiğimiz yıl İdlib’de TSK’nın cihatçıların saflarına gönderdiği 33 askerin cihatçıları hedef alan bir saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından, kara ve denizden Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacılara bir nevi ‘’açık sınır kapısı politikası’’ uygulanacağı AKP ve devlet yetkilileri tarafından ifade edilmişti.

Bugün Türkiye’de kayıtlı olarak geçici koruma kapsamında yer alan 3.645.557 Suriyeli nüfus hariç, uluslararası koruma veya çalışma iznine bağlı olarak ikamet eden 1.333.410 farklı uyruklardan sığınmacı var. Toplam sayı 5 milyona yakın. Kayıtsız ve henüz statüsü değerlendirme aşamasında olanla beraber değerlendirildiğinde yaklaşık 6 milyonu aşan bir göçmen nüfus olduğu tahmin edilmektedir.

Göç yolları açısından ‘’transit ülke olarak’’ nitelendirilen Türkiye’nin geçen yılki olayda batı sınır kapılarını açma politikası sonucu farklı illerden binlerce mülteci gerek İl Göç İdareleri tarafından yürütülen örtülü organizasyonlarla gerekse AKP örgütleri tarafından Yunanistan sınırına taşınmıştır.

Devletlerin egemenlik yetkisinden doğan, kamu güvenliğini sağlamak üzere kendi sınırlarını kontrol etmek, güvenliği sağlamak, nüfus hareketliliğini tespit etmek gibi başlıca yükümlülükleri bulunmaktadır. AKP ve devlet yetkilileri tarafından ilan edilen “açık kapı politikası” ise uluslararası hukuk kapsamında bir probleme hatta kaosa neden olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin desteğiyle Yunanistan kara veya deniz sularına ulaşan yüzlerce mülteci, anadillerinde ifadeleri alınmadan, adli merciler tarafından değerlendirilmeden Yunanistan kolluk kuvvetleri tarafından insan onuruna yakışmayacak bir biçimde, eşyalarına ve kılık kıyafetlerine el konularak Edirne’nin sınır köylerine geri itilmiştir.

AKP tarafından pazarlık unsuru olarak sınıra sürülen binlerce mülteci için Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan ve 1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Geri Kabul Anlaşması”na göz atmakta fayda var. AB ülkeleri ile imzalanan bu ikili anlaşma, Türkiye üzerinden AB ülkelerine düzensiz olarak giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız göçmenlerin Türkiye tarafından geri alınması taahhüdünü içermektedir.

'Geri atma' veya 'geri itme'

Pazarkule’de yaşanılan tüm süreci anlatan iki kavram var: “Geri atma” veya “geri itme”. İngilizce bir terim olan “push back”in karşılığı olarak kullanılan bu iki kavram üzerinden Türkiye’nin mülteci nüfusu nasıl bir pazarlık aracı haline getirdiğini görmemiz çok mümkün.

Kavram İngilizce’den çevrildiğinde eğer Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşiyorsa “geri atma”, eğer tam sınır hattı veya bir başka ülkenin sınırları içerisinde gerçekleşiyorsa “geri itme” olarak adlandırılabilir.

Pazarkule’de yaşanan süreçte sınırı geçen yüzlerce mülteci, bu iki kavramı da karşılayan cinsten bir hareketle Yunanistan kolluk kuvvetleri tarafından insanlık onuruna yakışmayacak şekilde fiziksel ve psikolojik şiddetle karşılaşarak Türkiye sınırında yer alan köylere can güvenlilikleri olmaksızın geri gönderilmiştir.

Türkiye’de ise devlet yetkileri, mültecilerin uzun süreler boyunca Edirne sınırında konaklamasına müsaade etmemiştir. Avrupa Birliği ülkeleri ile gerçekleştirilen pazarlıklar ve alınan tavizler sonucunda sınırda geçici olarak bekleyen mülteci nüfusu kayıt illerine veya geldikleri ile bakmaksızın düzenlenen geçici yol izin belgeleriyle Türkiye’nin dört bir yanına ve Geri Gönderme Merkezleri’ne transfer etmiştir.

'Geri itme'nin bir adım sonrası Geri Gönderme Merkezleri

2020 Mart ayında ülkemizde Covid-19 vakalarının da görülmesi ile beraber resmi rakamlara göre 5.800 mültecinin Geri Gönderme Merkezleri’nde ve Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda tedbiri olarak karantina altına alındığı ifade edilmiştir.

Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan göçmen aileler karantina sürecinin bitmesinin ardından kimlik illerine veya başka illere gönderilirken, Geri Gönderme Merkezleri’nde kalan mültecilerin bir kısmı içinse farklı prosedürler işletilmiş, haklarında idari işlemler ve gözetim kararı alınmıştır.