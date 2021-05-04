Bir oyuncu küfür etti, diğeri oyuna girmedi: Birkaç sene önce olsa döverdim

Daha önce bir futbolcusuna saldırmasıyla gündeme gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural, dünkü Fenerbahçe-Erzurumspor maçı sonrası ilginç açıklamalar yaptı.

Parası ödenmeyen futbolcu maça girmedi, 'otele almasınlar' dedi

Parası ödenmeyen bir futbolcunun rica etmesine rağmen oyuna girmediğini söyleyen Vural, "Gomes oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, 'girmem' dedi. Yönetimden rica edeceğim, bu arkadaşları gerekirse otele bile getirmesinler" dedi.

'Birkaç sene önce olsa döversin'

Daha önce bir futbolcusuna saldırmasıyla gündem olan Vural, oyundan aldığı için bir futbolcusunun kendisine küfür ettiğini belirterek, "Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de, küfür. Ahlaksız... Ulan burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin" diye konuştu.