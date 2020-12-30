Bir öyle bir böyle bakanlığı: Yine karar değişti!

Mart ayından bu yana devletin hiçbir hazırlığının olmadığının görüldüğü pandemi süreci her gün alınan farklı kararlarla geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın süreci yönetme şekli bu konuda en göze batan örneklerden birisi.

Sosyo antropolojik fotoğraf!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün AA Editör Masası toplantısında açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Eğitimde yaşanan büyük kaosa karşın "Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim" diyen Selçuk, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek" ifadesini kullandı.

Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" diye konuştu.

Hazırlık ve tutarlılık yok

Bakan Ziya Selçuk Eylül ayında okulların temiz olduğunu ilan ettikten kısa süre sonra aslında okulların virüsten temizlenmesinin belli miktar dezenfektan göndermekle olamayacağını anlayıp sadece belli kademelerin seyreltilmiş şekilde okullara gidileceğini söyledi. Selçuk hem uzaktan eğitimleri hem de yüz yüze eğitimleri planladıklarını hatta Dünya’da birinci olduklarını söylediği günlerde Eba’ya girmeye çalışan öğrenciler derslerine ulaşamadı ve Eba çöktü. Yine de bundan bir başarı çıkarmaya çalışan Selçuk “talep yoğunluğu” bahane etti ancak zaten tüm öğrencilerin sisteme girmesi bekleniyordu. Ancak site buna göre hazırlanmamıştı.

Ara tatilden sonra...

Ara tatilden sonra çocukların okullarına kavuşacağını müjdeleyen Ziya Selçuk ilerleyen günlerde ise ara tatilden sonra okulların açılmayacağını, yüz yüze eğitimlerin sene sonuna kadar bittiğini, derslerin uzaktan eğitimle devam edeceğini duyurdu.

Bu esnada bazı okullar öğrencileri alelacele okullara çağırarak sınavları tamamlamaya çalışırken bazı okullar sınavları ara tatilden sonraya bıraktı. Ziya Selçuk onu da planladıklarını sınav yapamayan öğrencilerin 4-22 Ocak tarihleri arasında sınavlarını tamamlayabileceklerini duyurdu. Her kararından hızlıca vazgeçmeyi huy edinen Milli Eğitim Bakanı birkaç gün önce de bu karardan vazgeçtiğini şu şekilde ilan etti:

Bu duyurudan sonra okullara bakanlık tarafından yazı geldi.

Fatura öğretmenlere kesiliyor

Uzaktan eğitim süreci başladığından bu yana eğitime erişemeyen milyonlarca öğrencinin olduğu, çoğu öğrencinin internet erişiminin, bilgisayarının, tabletinin, telefonun olmadığı, aynı evde 2-3 kardeşin aynı saatlerde derslere erişmeye çalışırken birçoğunun derslere katılamadığı, uzaktan çalışan ebeveynlerin olduğu evlerde çocukların derslere ulaşmasının güç olduğu biliniyor. Tablet dağıtacağız diyen Bakanlığın aylarca tablet dağıtamadığı, ihtiyacın küçük bir bölümünü bile karşılamayacak sayıda tabletinse öğrencilere yeni ulaştırıldığı sosyal medya hesaplarından görülüyor. Fakat gelen yazıya bakılırsa tüm yaşanılan sorunların, yönetilemeyen süreçlerin faturası öğretmenlere kesiliyor...

Öğrencisine neden derse giremediğini sorduğunda ‘"Ablamla derslerimiz aynı saatte. Geçen hafta derse girme sırası ondaydı" "Telefonumuza Eba yüklenmiyor öğretmenim" "İnternetimiz yok. Özür dilerim derslere giremem" cevabını alan öğretmenin derse katılımdan not vermesi bekleniyor.

Tatava yapma ver geç...

Gelen yazıya bakıldığında ise "4-5-6-7 ve 8 inci sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacaktır. Ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dâhil edilecektir" ifadesi göze çarpıyor. Sınava giren ve girmeyen öğrenci arasındaki puan farkı göz ardı edilirken aynı sınıftan olup hastalık sebebi ile sınava katılamayan öğrencilerin arasındaki farkın nasıl hesaplanacağının bile düşünülmediği görülüyor. Yazıdan anlaşıldığı üzere Bakanlığın öğretmenlerden ellerinde ne varsa toplayıp karneye sembolik bir not düşmelerini, kriterin, ölçeklendirmenin, öğrencilerin durumunun bir önemi olmadığını her şeyi "normalmiş" gibi ilerletmelerini beklediği anlaşılıyor.