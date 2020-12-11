Bir öykü kitabı: Nice Nine’nin Zeytini

“Bu sabah öldüm ben.”

Bu çarpıcı cümle ile başlıyor kitap. Bin yıllardır o toprakta olan, köklerini derinlere salmış, badireler atlatmış; âşıkların, hayal kuran çocukların buluşma noktası olan bir ağacın dilinden dökülüyor kelimeler. Bir adı da “ölmez ağaç” olan, kökü topraktan kopmadığı sürece yeşerip meyveler vermeyi sürdüren bir ağacın…

Zeytin ağacı, “Bu sabah öldüm ben” dedi.

Tek bir sabah, beş ayrı öykü.

İlki, zalimce sökülüp bir kenara atılan en yaşlı zeytin ağacının ağzından aktarılır. Tarih boyunca tanrıların, efsanelerin nişanesi olmuş zeytin ağacı, kendi ölümünü anlatır geride bıraktığı uzun yaşama bakarak.

Kitabın belki de en çarpıcı yanı budur: Ölümü anlatırken bile yaşama tutkuyla tutunmak...

İkinci öykü, kepçe operatörünün ağzından akıp gelir bize. Pişmanlık ve utanç içinde. Her aşamada kararsızlığa düşen ama, “Ben yapmasam da birilerine söktürecekler bu ağacı” diyerek işini yapmayı sürdüren kepçe operatörüyle duygudaşlık kurmamızı istemez yazar onun işe yaramaz utanç dolu pişmanlığını anlatırken. Tersine, utancın ve pişmanlığın karşılık olarak hafif ve yetersiz kalacağı kıyıcı eyleme karşı öfkemizi diri tutmayı yeğler.

Üçüncü öykümüz, mühendisin gözündendir. Başlarda haberi yoktur termik santralin yapılacağı alanın zeytin ağaçlarıyla dolu olduğundan. Olağan işlerden biridir, o güne kadar yaptıklarının bir benzeridir. Gerçeği fark ettiğinde ise işini kaybetmekle zeytin ağaçları arasında kalır. Sonuç değişmez, kepçe operatörüyle aynı bahaneye sarılır: “Ben yapmasam da başkası yapacak zaten…”

Hikâye boyunca kepçe operatörüne de mühendise de öfkemiz dinmez, yapabilecekleri onca şey varken birini bile yapmadıkları için. Ama asıl öfkeyi saklı tutar, kaynağına, yani rant uğruna zeytin ağaçlarını katleden düzene yöneltiriz.

Dördüncü öyküyü, kitaba ismini veren Nice Nine’nin ağzından dinleriz. Başka dedeler ve ninelerle birlikte ağaçların altında sabahlamışlardır geceler boyu. Ama durdurmayı başaramamışlardır kepçeleri, rantın öğütücü çarklarını. Oysa zeytin ağaçları yaşam demektir Nice Nine için. Aklındaki, gönlündeki bütün masallar bu ağaçlardan doğmuştur. Şimdi hangi masalı anlatacaktır torunlarına?

Son söz Nice Nine’nin torunu Asena’ya kalır. Parlak bir ışıltıyla kamaştırır gözlerimizi yazar: Asena’yı doğum gününde dünyanın en yaşlı zeytin ağacına sarılması için Girit’e götürür anne ve babası. Tıpkı ninesinin anlattığı gibi bu yaşlı ağacın ortasındaki kovuk onu içine alacak, sarıp sarmalayacak büyüklüktedir. Gözlerini kapatıp Nice Nine’sinin anlattığı masalların hülyasına dalar. İşte o gün, minik Asena zeytin ağacına sarıldığı gün kesilir Nice Nine’nin ağaçları. “Hiç ağaç kesilir mi?” diye sorar yanağını zeytin ağacının gövdesine dayamış Asena. Sahiden, hiç ağaç kesilir mi?

Anlatılan hikâye tanıdıktır. Soma Yırca’da termik santrale alan açmak için kesilen altı bin zeytin ağacını ve köklerinde sabahlayan nineleri, dedeleri getirir akıllara. Ninelerin, dedelerin gelecek için, yaşam hakkı için direnişlerinin öyküsüdür. Hepimizin öyküsüdür aynı zamanda…

KÜNYE:

Nice Nine’nin Zeytini, Şafak Okdemir, Çınar Yayınları, 2020, 72 sayfa