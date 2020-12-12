Bir müzisyenin isyanı: Aylardır elektriğim yok, mum ışığında otuyorum

Pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için her hafta Adana'da Atatürk Parkı'nda bir araya gelen müzik emekçileri bu hafta da bir açıklamayla yaşadıklarını dile getirdi.

'Hayatı değil pandemiyi bitir'

"Hayatı değil pandemiyi bitir" sloganıyla bir araya gelen emekçiler adına konuşma yapan Sefer Kayan, "Sigortasız çalışan emekçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada sahneleri kapatıp sokaklarda, düğün salonlarında müziği yasaklamak yerine yaşamın ve sanatın sürekliliğinin sağlanması gerektiğine değinen Sefer Kayan, soL'a yaptığı açıklamada 8 aydır eve ekmek götüremediklerini, devletin de bu durumu görmezden geldiğini belirtti.

'Aylardır elektrik olmadan, mum ışığında oturuyorum'

"Aylardır evimde elektrik olmadan, mum ışığında oturuyorum. Müzik-Sen'in verilerine göre pandemi döneminde 100'ü aşkın müzisyen intihar etti. Örgütlü olmamanın sorunlarını yaşıyoruz. Sigortasız çalışmaya hayır diyemediğimiz için şu an kısa çalışma ödeneğinden bile faydalanamıyoruz; çünkü hepimiz sigortasız, günü birlik yevmiyelerle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyorduk" diyen Kayan, hak ettikleri değeri ve haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirterek tüm müzisyenleri mücadelelerine destek olmaya çağırdı.