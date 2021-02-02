'Bir müzik emekçisini daha bu karanlığa teslim etmeye niyetimiz yok!'

Salgın günlerinde yaşanan müzisyen ölümlerine ilişkin Birlik Sendikası'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Kısıtlamalarla işsiz kalan, kendini yalnız hisseden müzik emekçilerine çağrımızdır: Gelin hep birlikte mücadele edelim. Yalnız değilsiniz, yalnız değiliz! Bu karanlıktan dayanışmayla ve kol kola girerek çıkacağız" denildi.

Açıklama şöyle:

BİR MÜZİK EMEKÇİSİNİ DAHA BU KARANLIĞA TESLİM ETMEYE NİYETİMİZ YOK!

Bir müzisyen arkadaşımız, Erdem Topuz hayatına son verdi ve maalesef ilk değildi.

Salgınla beraber durma noktasına gelen sektörde ayakta durmaya çalışan binlerce müzik emekçisinden biriydi Erdem.

Desteklerden, yardımlardan bahsedile dursun müzik emekçilerinin ne kadar zor durumda olduğunu gösteren bir intihar bu.

Müzisyenler, aylardır geçinemiyor, evine ekmek götüremiyor.

Sanılmasın ki salgından önce her şey yolundaydı. Sigortasızlık, günübirlik işlerde çalışmak… Geçim derdi hep vardı.



Salgınla beraber bütün sorunlar su yüzüne çıktı. Devletin sözde yardımları müzisyenlerle, aklımızla dalga geçmekten öteye gitmedi.

Müzik emekçileri soruyor; Bizleri görmeniz için kaç kişi daha eksilmemizi bekliyorsunuz?



Kısıtlamalarla işsiz kalan, kendini yalnız hisseden müzik emekçilerine çağrımızdır: Gelin hep birlikte mücadele edelim. Yalnız değilsiniz, yalnız değiliz! Bu karanlıktan dayanışmayla ve kol kola girerek çıkacağız.



BİRLİK SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU