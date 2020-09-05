AKP destekli Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşında bir çocuğu istismardan tutuklanmasının ardından Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bugünkü köşe yazısında, "Eğitimde Tarikat ve Medrese Gerçeği" başlıklı bir rapor hazırlayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Esergül Balcı'nın görüşlerin aktardı.

"Türkiye'de bir milyon çocuk, tarikatların elinde eğitim görüyor" diyen Balcı, "Ülkemizde, 2,6 milyon vatandaşın bir tarikatla organik bağı var" dedi. Balcı şunları kaydetti:

"Bu çocuklar, yakın gelecekte milli güvenliği tehdit edecek faaliyetlere rahatlıkla sürüklenebilecek bir potansiyel haline dönüştüler. Zira tarikat eğitimlerinde Türkiye, 'Darülharb' yani 'Harp ülkesi, küfür ülkesi, savaş alanı' olarak nitelendiriliyor.

Üstelik bu kapalı dini yapıların büyük çoğunluğunun yabancı ülke ve gruplarla bağlantısı var. Hatta bu tarikatların bir kısmı karışıklık içindeki komşu ve bölge ülkeleriyle AB Öğrenci Değişim Programı ERASMUS benzeri kanallar oluşturmuş… Türk vatandaşı çocuklar bölge ülkelerindeki medrese ve tarikat okullarına gönderiliyor. Bu sistem bir çeşit TARİKAT ERASMUS'U olarak adlandırılabilir.

Medreselere kaydolma yaşı 3'e kadar düştü. AKP iktidarıyla birlikte şehir merkezlerindeki medreselerin sayısı hızla arttı.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'deki özel öğretim kurumu sayısı 10.053'tür. Bu kurumların üçte biri mutlaka bir tarikatla veya cemaatle bağlantılı."